Помнишь ли ты школьную программу?
Слушайте с 7 до 9 утра!Фото: Мария ЛЕНЦ
Каждое утро в прямом эфире радио «Комсомольская правда» дарим сто школьных тетрадок!
Помнишь ли ты школьную программу?
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Помнишь ли ты школьную программу?
Каждое утро в прямом эфире радио «Комсомольская правда» на 107,1 FM с 7.00 до 9.00 – вопросы по географии, математике или русскому языку. Ответишь правильно первым? Получишь в подарок сто школьных тетрадок!
Слушай радио «Комсомольская правда», звони нам в прямой эфир 228-08-09!
Слушайте с 7 до 9 утра!