2019-08-16T08:01:30+03:00
Утро на Енисее
Юлия СЫСОЕВАЕлена НЕКРАСОВА

Закон о «дачной амнистии» продлевает срок бесплатного предоставления земельных участков членам садоводческих и огороднических товариществ. А как это было раньше?

Правда ли, что продажа урожая с грядки станет незаконным предпринимательством?Правда ли, что продажа урожая с грядки станет незаконным предпринимательством?Фото: Мария ЛЕНЦ

В гостях: Светлана Борисовна Власова - начальник отдела развития садоводства, и огородничества Министерства сельского хозяйства Красноярского края

Закон о «дачной амнистии» продлевает срок бесплатного предоставления земельных участков членам садоводческих и огороднических товариществ. А как это было раньше?

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Могут ли у собственника изъять землю? Можно ли исключить из ЕГРН полуразвалившиеся строения, которые не стоят того, чтобы платить за них налог? На эти и другие вопросы отвечаем в эфире радио "Комсомольская правда". Просыпайтесь вместе с нашими ведущими!

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