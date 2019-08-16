Закон о «дачной амнистии» продлевает срок бесплатного предоставления земельных участков членам садоводческих и огороднических товариществ. А как это было раньше?
В гостях: Светлана Борисовна Власова - начальник отдела развития садоводства, и огородничества Министерства сельского хозяйства Красноярского края
Закон о «дачной амнистии» продлевает срок бесплатного предоставления земельных участков членам садоводческих и огороднических товариществ. А как это было раньше?
Могут ли у собственника изъять землю? Можно ли исключить из ЕГРН полуразвалившиеся строения, которые не стоят того, чтобы платить за них налог? На эти и другие вопросы отвечаем в эфире радио "Комсомольская правда". Просыпайтесь вместе с нашими ведущими!