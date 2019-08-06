Куда красноярцам обращаться, если дома течет крыша?
В гостях: Роман Казаков - лидер общественного движения "Народный контрольв ЖКХ"
Куда красноярцам обращаться, если дома течет крыша?
С приходом дождей жителей города, чьи крыши разобраны и ремонтируются, часто топит. Но подобная ситуация, к удивлению, часто встречается и у тех, кто проживает в совершенно новом доме с целой крышей. Что делать? К кому обращаться? На эти и другие вопросы отвечаем в эфире радио "Комсомольская правда". Просыпайтесь вместе с нашими ведущими!