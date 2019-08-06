2019-08-06T12:20:10+03:00
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Куда красноярцам обращаться, если дома течет крыша?

107,1 FM107,1 FMФото: Мария ЛЕНЦ

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Куда красноярцам обращаться, если дома течет крыша?

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С приходом дождей жителей города, чьи крыши разобраны и ремонтируются, часто топит. Но подобная ситуация, к удивлению, часто встречается и у тех, кто проживает в совершенно новом доме с целой крышей. Что делать? К кому обращаться? На эти и другие вопросы отвечаем в эфире радио "Комсомольская правда". Просыпайтесь вместе с нашими ведущими!

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