СЕГОДНЯ 12:18 2019-08-06T12:20:10+03:00

Куда красноярцам обращаться, если дома течет крыша? 00:00 00:00

С приходом дождей жителей города, чьи крыши разобраны и ремонтируются, часто топит. Но подобная ситуация, к удивлению, часто встречается и у тех, кто проживает в совершенно новом доме с целой крышей. Что делать? К кому обращаться? На эти и другие вопросы отвечаем в эфире радио "Комсомольская правда". Просыпайтесь вместе с нашими ведущими!