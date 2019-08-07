2019-08-07T08:59:43+03:00
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Можно ли назвать ваш район "зелёным"?

107, 1 FM107, 1 FMФото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске все чаще отдают участки с зелеными насаждениями под строительство высотных жилых домов

Можно ли назвать ваш район "зелёным"?

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Совсем недавно появилась информация: участок соснового бора в микрорайоне Удачном хотят отдать под строительство элитного жилого комплекса. Нужно ли это городу? Согласны ли вы с тем, что мегаполис подразумевает новые дома и не стоит бояться исчезновений небольших клочков леса? Насколько ваш район был. есть и остается "зелёным"? На эти и другие вопросы отвечаем в эфире радио "Комсомольская правда". Просыпайтесь вместе с нашими ведущими!

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