2019-05-16T07:38:14+03:00
Тема дня - Красноярск
Юлия СЫСОЕВААнастасия ШАЙХОВА

Учительницу, которая домогалась 15-летнего ученика, признали невменяемой

Кто сегодня идет работать учителем в школе?Кто сегодня идет работать учителем в школе?Фото: соцсети

В Канске Красноярского края завершилось расследование громкого дела бывшей учительницы английского Светланы Ф. 30-летнюю женщину подозревали в домогательствах к девятикласснику

Учительницу, которая домогалась 15-летнего ученика, признали невменяемой

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Напомним, скандал разразился в 6-й школе Канска как раз в день учителя. После того, как в соцсетях появилась секс-переписка «англичанки» и ее ученика. Начиналось все невинно, с обсуждения плейлиста парня. Но педагог перешла на личное. Сделала неожиданное признание: хочу быть с тобой. Готова даже бросить работу.

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