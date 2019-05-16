Учительницу, которая домогалась 15-летнего ученика, признали невменяемой
В Канске Красноярского края завершилось расследование громкого дела бывшей учительницы английского Светланы Ф. 30-летнюю женщину подозревали в домогательствах к девятикласснику
Учительницу, которая домогалась 15-летнего ученика, признали невменяемой
Напомним, скандал разразился в 6-й школе Канска как раз в день учителя. После того, как в соцсетях появилась секс-переписка «англичанки» и ее ученика. Начиналось все невинно, с обсуждения плейлиста парня. Но педагог перешла на личное. Сделала неожиданное признание: хочу быть с тобой. Готова даже бросить работу.