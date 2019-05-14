2019-05-15T15:13:37+03:00
Тема дня - Красноярск
Юлия СЫСОЕВА

Красноярцев спросили о наказании за «пьяные» ДТП

Депутаты также предложили лишать преступников автомобиляДепутаты также предложили лишать преступников автомобиляФото: Мария ЛЕНЦ

В Госдуме планируют приравнять нетрезвое вождение к убийству. На сайте Заксобрания красноярцев просят высказаться о такой мере.

Красноярцев спросили о наказании за «пьяные» ДТП

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В 2018 г. в России произошло 15 тыс. 166 ДТП, в них погибли 4 тыс. человек и еще 20 тыс. получили ранения, сообщается на сайте Заксобрания.

В связи с этим Госдума намерена ужесточить наказание для тех, кто сел за руль пьяным – если из-за пьяного водителя пострадавший получил тяжкие увечья, виновный может получить тюремный срок от 3 до 7 лет.

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