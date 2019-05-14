14 Май 06:37 2019-05-15T15:13:37+03:00

Красноярцев спросили о наказании за «пьяные» ДТП 00:00 00:00

В 2018 г. в России произошло 15 тыс. 166 ДТП, в них погибли 4 тыс. человек и еще 20 тыс. получили ранения, сообщается на сайте Заксобрания.

В связи с этим Госдума намерена ужесточить наказание для тех, кто сел за руль пьяным – если из-за пьяного водителя пострадавший получил тяжкие увечья, виновный может получить тюремный срок от 3 до 7 лет.