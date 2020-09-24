"Экология 2.0": как реализуется экологическая программа на КрАЗе
В гостях: Игорь Вячеславович Фомичев - начальник отдела экологии алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ
"Экология 2.0": как реализуется экологическая программа на КрАЗе
Какие технологии применяются для снижения выбросов? О каких результатах можно говорить уже сейчас? Какие эксперты были привлечены к проекту? Где красноярцы могут посмотреть информацию о проделанной работе и как часто обновляются данные? Подробнее об этом в утреннем эфире на 107,1 FM