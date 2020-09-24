24 Сент. 2020 2020-09-24T08:34:03+03:00

"Экология 2.0": как реализуется экологическая программа на КрАЗе 00:00 00:00

Какие технологии применяются для снижения выбросов? О каких результатах можно говорить уже сейчас? Какие эксперты были привлечены к проекту? Где красноярцы могут посмотреть информацию о проделанной работе и как часто обновляются данные? Подробнее об этом в утреннем эфире на 107,1 FM