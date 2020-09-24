2020-09-24T08:34:03+03:00
Утро на Енисее
Ренат КАРИМУЛЛИНАлександр СВОЕВСКИЙ

"Экология 2.0": как реализуется экологическая программа на КрАЗе

Игорь ФомичевИгорь Фомичев

В гостях: Игорь Вячеславович Фомичев - начальник отдела экологии алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ

"Экология 2.0": как реализуется экологическая программа на КрАЗе

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Какие технологии применяются для снижения выбросов? О каких результатах можно говорить уже сейчас? Какие эксперты были привлечены к проекту? Где красноярцы могут посмотреть информацию о проделанной работе и как часто обновляются данные? Подробнее об этом в утреннем эфире на 107,1 FM

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Утро на Енисее

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В студии: Ренат КАРИМУЛЛИН, Алексей ВЕРБИЦКИЙ
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