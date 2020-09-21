"Уроки финансовой грамотности" на радио "Комсомольская правда-Красноярск": красноярские автовладельцы получат индивидуальный тариф ОСАГО
О поправках в закон об ОСАГО и не только
"Уроки финансовой грамотности" на радио "Комсомольская правда-Красноярск": красноярские автовладельцы получат индивидуальный тариф ОСАГО
В конце августа вступили в силу поправки в закон об ОСАГО. Что означает это для автомобилистов, что меняется для жителей края, покупающих полисы страхования автогражданской ответственности, мы говорили с представителем Отделения Красноярск Банка России Егором Медяником.