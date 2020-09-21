2020-09-22T12:01:25+03:00
Утро на Енисее
Ренат КАРИМУЛЛИНАлексей ВЕРБИЦКИЙ

"Уроки финансовой грамотности" на радио "Комсомольская правда-Красноярск": красноярские автовладельцы получат индивидуальный тариф ОСАГО

107.1 FM107.1 FMФото: Мария ЛЕНЦ

О поправках в закон об ОСАГО и не только

"Уроки финансовой грамотности" на радио "Комсомольская правда-Красноярск": красноярские автовладельцы получат индивидуальный тариф ОСАГО

00:00
00:00

В конце августа вступили в силу поправки в закон об ОСАГО. Что означает это для автомобилистов, что меняется для жителей края, покупающих полисы страхования автогражданской ответственности, мы говорили с представителем Отделения Красноярск Банка России Егором Медяником.

Скачать передачу [mp3, 23.0 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
21 Сентября 2020 4:00 - 4:30

Утро на Енисее

Тема: "Уроки финансовой грамотности" на радио "Комсомольская правда-Красноярск": красноярские автовладельцы получат индивидуальный тариф ОСАГО

В студии: Ренат КАРИМУЛЛИН, Алексей ВЕРБИЦКИЙ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 391-228-08-09
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Одобрен доработанный проект новой схемы организации дорожного движения в Красноярске
В Красноярске дорожный рабочий перенес школьницу на руках через свежий асфальт
В Красноярском крае экс-полицейского заподозрили в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств
На Таймыре после пожара на дизельной электростанции ввели режим ЧС
Был пьян и нарушил ПДД: в Красноярске водитель «BMW 535» признан виновным в смертельной аварии, в которой погиб его пассажир
В Красноярске резко похолодает
ВТБ: спрос на ипотеку с господдержкой вырос в 1,5 раза после снижения ставки
Tele2 запустила портал о здоровом образе жизни
В Красноярске участники «Клуба выходного дня» стали первыми зрителями коллекции белого фарфора в художественном музее им. В.И. Сурикова
Мобильное приложение Почты стало витриной для товаров маркетплейса goods.ru
Видео задержания лидеров секты Виссариона опубликовал СК
Красноярский фанпарк «Бобровый лог» признан лучшим всесезонным курортом России
За помощь брал биткоинами: в Хакасии полицейский получил 8 лет колонии за то, что прикрывал наркоторговцев
Красноярцев предупреждают о риске пожаров – горят электроприборы и сухая трава
Следователи ищут пострадавших от действий 39-летнего жителя Минусинска, подозреваемого в развращении школьницы
Видео задержания главы «Города Солнца» Виссариона опубликовал последователь общины
Чистый отдых на острове Отдыха!
Главу Ачинского района отстранили от должности через суд
В Красноярске в элитном микрорайоне ночью сгорели три таунхауса
Житель Красноярска ограбил пожилую женщину прямо на выходе из банка
Тест на коронавирус можно получить в аэропорту Норильска бесплатно
В Красноярске дебоширка протащила полицейского за машиной 300 метров: дали условный срок
В Красноярском крае объявлены поиски трех подростков
Поиски пропавшей 16-летней девушки объявлены в Красноярске
Глава Тувы выписался из больницы и возвращается в строй
В Красноярске возле ночного клуба Mods произошла массовая драка, есть пострадавший
Вторая волна коронавируса 2020 в Красноярске: боятся ли жители введения новых ограничений в сентябре
В Красноярском крае председатель сельсовета настрелял косуль на миллион рублей
В Красноярске нетрезвый подросток на машине отца врезался в мусоровоз