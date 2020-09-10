2020-09-10T12:41:25+03:00
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Алексей ВЕРБИЦКИЙОльга ТЕПЛЯШИНА

На Радио «Комсомольская правда» 107,1 FM в Красноярске стартовала программа «Экология 2.0»

107,1 FM107,1 FMФото: Мария ЛЕНЦ

Вместе с экспертами и слушателями поднимаем вопросы экологии, разбираемся в данных, обсуждаем экологические проекты

На Радио «Комсомольская правда» 107,1 FM в Красноярске стартовала программа «Экология 2.0»

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С гостем первого выпуска программы - Павлом Гудовским, председателем Красноярского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российское экологическое общество», обсудили вопросы, поднятые в рамках последней сессии по нацпроекту «Экология». В частности, говорили о выбросах.

- Павел Геннадьевич, на экспертной сессии по нацпроекту «Экология» говорили, что пока только бизнес выполняет свои обязательства и вкладывается в снижение выбросов. Вы согласны с этой оценкой?

- Это действительно так. Бизнес вкладывает в экологию огромные деньги. Это транслируется на всех площадках, в соцсетях. Это миллиарды рублей, которые вкладываются в проекты по модернизации. При этом власти, как краевые, так и городские, тоже активно участвуют в этом процессе. Это тоже немаленькие деньги. Ярчайший пример – планы по строительству метро. На разработку только одной проектной документации уже ушло порядка миллиарда.

- Если говорить конкретнее про предприятия, то в этом году у нас на ТЭЦ-1 ввели новую трубу. На КрАзе закончили перевод на экосодерберг. Эту программу начал Олег Дерипаска, когда КрАЗ вошел в РУСАЛ. Вы видели эти технологии? Были на предприятиях?

- Все эти объекты мы посещаем регулярно. Они достаточно открыты, и информация по всем программам предоставляется людям постоянно. В том числе и новые технологии и технические решения, которые сегодня применяются. Почему в принципе в свое время были приняты решения о модернизации на крупных предприятиях? Каждый посчитал по своим методикам, какие конкретно решения улучшат в конечном счете экологическую обстановку в городе. И эти улучшения будут, несомненно. Вопрос в конечных показателях.

- Недавно прошла информация, что путем лабораторных анализов и вычислений выяснилось: в отопительный сезон в центре города выбрасывается почти тонна бензапирена, которая не входит ни в какую статистику. Может, из-за этих нефиксированных источников у нас июль самый чистый, а декабрь – самый грязный? Хотя предприятия работают как обычно?

- Здесь нужно говорить не только про частный сектор, но и про незарегистрированные источники. Возлагать всю ответственность только лишь на частный сектор неправильно. Поскольку тонна бензапирена – это огромное количество. К примеру, та работа, которую мы проводим в рамках своих исследований и выявляем источники загрязнений, это наглядно показывают. У нас весь периметр в границах города Красноярска промышленно насыщенный. Где-то сжигают отходы лесопиления, где-то работают асфальтовые заводы. Это все в совокупности и дает такой эффект.

Слушайте программу «Экология 2.0.» на Радио «Комсомольская правда» 107,1 FM в Красноярске по четвергам в 8.30.

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