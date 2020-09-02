«Сирень Победы»: специальный проект компании РУСАЛ, медиахолдинга «Комсомольская правда-Красноярск» и администрации Советского района
Мероприятие прошло в рамках экологической акции «Сиреневый день»
«Сирень Победы»: специальный проект компании РУСАЛ, медиахолдинга «Комсомольская правда-Красноярск» и администрации Советского района
Первый этап состоялся еще в мае, волонтеры высадили кусты сирени во дворах ветеранов Великой Отечественной войны. 2 сентября, в день окончания Второй мировой войны, в Советском районе прошел второй этап.
Жители района, заводчане, предприниматели, общественные организации, школьники высадили 250 кустов сирени в Центральном и Советском районах Красноярска. Если соединить между собой все точки сиреневого маршрута на карте районов, то получится победная цифра – 75.
В юбилейный год экологический маршрут символично прошел по улице 9 мая. А также на улицах Никитина, Ястынской, Мужества и Аэровокзальной - во дворах, где живут ветераны, их дети и внуки. Остановился «Сиреневый день» и в школе №152, так как она носит имя героя Советского Союза Александра Дмитриевича Березина. В школьном музее организована экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. Финишировал на улице Воронова, где в большом дворе, объединившем 3 дома, заложена новая аллея «Сирень Победы».