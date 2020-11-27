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На одной из старейших в России фабрик игрушек «Бирюсинка» расписывают необычные стеклянные шары – в масках.

Мария ЛЕНЦМария ЛЕНЦ
На одной из старейших в России фабрик игрушек «Бирюсинка» расписывают необычные стеклянные шары – в масках.

На одной из старейших в России фабрик игрушек «Бирюсинка» расписывают необычные стеклянные шары – в масках.

На одной из старейших в России фабрик игрушек «Бирюсинка» расписывают необычные стеклянные шары – в масках.

На одной из старейших в России фабрик игрушек «Бирюсинка» расписывают необычные стеклянные шары – в масках.

На одной из старейших в России фабрик игрушек «Бирюсинка» расписывают необычные стеклянные шары – в масках.

На одной из старейших в России фабрик игрушек «Бирюсинка» расписывают необычные стеклянные шары – в масках.

На одной из старейших в России фабрик игрушек «Бирюсинка» расписывают необычные стеклянные шары – в масках.

На одной из старейших в России фабрик игрушек «Бирюсинка» расписывают необычные стеклянные шары – в масках.

На одной из старейших в России фабрик игрушек «Бирюсинка» расписывают необычные стеклянные шары – в масках.

На одной из старейших в России фабрик игрушек «Бирюсинка» расписывают необычные стеклянные шары – в масках.

На одной из старейших в России фабрик игрушек «Бирюсинка» расписывают необычные стеклянные шары – в масках.

На одной из старейших в России фабрик игрушек «Бирюсинка» расписывают необычные стеклянные шары – в масках.

На одной из старейших в России фабрик игрушек «Бирюсинка» расписывают необычные стеклянные шары – в масках.

На одной из старейших в России фабрик игрушек «Бирюсинка» расписывают необычные стеклянные шары – в масках.

На одной из старейших в России фабрик игрушек «Бирюсинка» расписывают необычные стеклянные шары – в масках.

На одной из старейших в России фабрик игрушек «Бирюсинка» расписывают необычные стеклянные шары – в масках.

На одной из старейших в России фабрик игрушек «Бирюсинка» расписывают необычные стеклянные шары – в масках.

На одной из старейших в России фабрик игрушек «Бирюсинка» расписывают необычные стеклянные шары – в масках.

На одной из старейших в России фабрик игрушек «Бирюсинка» расписывают необычные стеклянные шары – в масках.

На одной из старейших в России фабрик игрушек «Бирюсинка» расписывают необычные стеклянные шары – в масках.

На одной из старейших в России фабрик игрушек «Бирюсинка» расписывают необычные стеклянные шары – в масках.

На одной из старейших в России фабрик игрушек «Бирюсинка» расписывают необычные стеклянные шары – в масках.

На одной из старейших в России фабрик игрушек «Бирюсинка» расписывают необычные стеклянные шары – в масках.

На одной из старейших в России фабрик игрушек «Бирюсинка» расписывают необычные стеклянные шары – в масках.

На одной из старейших в России фабрик игрушек «Бирюсинка» расписывают необычные стеклянные шары – в масках.

На одной из старейших в России фабрик игрушек «Бирюсинка» расписывают необычные стеклянные шары – в масках.

На одной из старейших в России фабрик игрушек «Бирюсинка» расписывают необычные стеклянные шары – в масках.

На одной из старейших в России фабрик игрушек «Бирюсинка» расписывают необычные стеклянные шары – в масках.

На одной из старейших в России фабрик игрушек «Бирюсинка» расписывают необычные стеклянные шары – в масках.

На одной из старейших в России фабрик игрушек «Бирюсинка» расписывают необычные стеклянные шары – в масках.

На одной из старейших в России фабрик игрушек «Бирюсинка» расписывают необычные стеклянные шары – в масках.

На одной из старейших в России фабрик игрушек «Бирюсинка» расписывают необычные стеклянные шары – в масках.

На одной из старейших в России фабрик игрушек «Бирюсинка» расписывают необычные стеклянные шары – в масках.

На одной из старейших в России фабрик игрушек «Бирюсинка» расписывают необычные стеклянные шары – в масках.

На одной из старейших в России фабрик игрушек «Бирюсинка» расписывают необычные стеклянные шары – в масках.

На одной из старейших в России фабрик игрушек «Бирюсинка» расписывают необычные стеклянные шары – в масках.

На одной из старейших в России фабрик игрушек «Бирюсинка» расписывают необычные стеклянные шары – в масках.

На одной из старейших в России фабрик игрушек «Бирюсинка» расписывают необычные стеклянные шары – в масках.

На одной из старейших в России фабрик игрушек «Бирюсинка» расписывают необычные стеклянные шары – в масках.

На одной из старейших в России фабрик игрушек «Бирюсинка» расписывают необычные стеклянные шары – в масках.

На одной из старейших в России фабрик игрушек «Бирюсинка» расписывают необычные стеклянные шары – в масках.

На одной из старейших в России фабрик игрушек «Бирюсинка» расписывают необычные стеклянные шары – в масках.

На одной из старейших в России фабрик игрушек «Бирюсинка» расписывают необычные стеклянные шары – в масках.

На одной из старейших в России фабрик игрушек «Бирюсинка» расписывают необычные стеклянные шары – в масках.

На одной из старейших в России фабрик игрушек «Бирюсинка» расписывают необычные стеклянные шары – в масках.

На одной из старейших в России фабрик игрушек «Бирюсинка» расписывают необычные стеклянные шары – в масках.

На одной из старейших в России фабрик игрушек «Бирюсинка» расписывают необычные стеклянные шары – в масках.

На одной из старейших в России фабрик игрушек «Бирюсинка» расписывают необычные стеклянные шары – в масках.

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