В Красноярском крае лесоперерабатывающие предприятия замещают производственные линии на отечественные

Автоматическую линию отечественного производства для укладки мешков с пеллетами на поддоны ввели в эксплуатацию на «Лесосибирской ЛДК №1» (входит в «Сегежа Групп»). Ранее мешки укладывали вручную. Новое оборудование позволяет улучшить производительность труда за счет автоматизации. Теперь эта работа поручена роботу-манипулятору, который берет мешки и укладывает их по заданной схеме, формируя ровные паллеты, удобные для транспортировки.

- Новый укладчик - российского производства. Научно-исследовательские и заводские мощности производителя линий расположены в г.Миасс Челябинской области. Оборудование интегрировано с действующей линией фасовки по 20 кг. Это позволяет повысить производительность участка и обеспечить большую стабильность наших поставок. Причем вопросы дальнейшего технического обслуживания оборудования или апгрейда программного обеспечения будут решаться максимально быстро и эффективно, потому что поставщик отечественный, проверенный и надежный, - рассказала Юлия Шевлякова, генеральный директор АО «Лесосибирский ЛДК №1».

Как пояснили в компании, развитие внутреннего рынка биотоплива остается одним из приоритетов, потому замена старого оборудования на более производительное продолжится. Так, этим летом новые отечественные линии запустят и на иркутском предприятии холдинга «Тайрику-Игирма Групп».

Отметим, что несмотря на сложности в отрасли, за последние пару лет комбинату удалось нарастить выпуск пеллет почти втрое. По производству биотоплива лесосибирское предприятие сейчас занимает 45% сибирского сегмента холдинга.

Фото: Ксения Веревкина.