Красноярцев приглашают сыграть свадьбу в Рождество

Красноярских молодоженов приглашают сыграть свадьбу в Рождество Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Красноярских молодоженов приглашают сыграть свадьбу в Рождество. В Агентстве ЗАГС по краю рассказали, что запись на первую красивую дату будущего года – 07.01.2027 – уже открыта. Заявления о заключении брака в Рождество принимает Дом семейных торжеств Красноярска по адресу: проспект Мира, 24 г.

Подать заявление можно через портал госуслуг, в МФЦ или лично в отделе ЗАГС.

Отметим, что регистрация брака в ЗАГСе не подпадает под церковные запреты и может быть проведена в любой день, включая Рождество.