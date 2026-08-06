В Красноярском крае пьяный подросток на мотоцикле сбил лошадь и попал в больницу

Фото: Госавтоинспекция

Ночью 5 августа в деревне Орловка Дзержинско-Тасеевского округа пьяный 15-летний подросток на мотоцикле устроил аварию и попал в больницу. Об этом рассказали в Госавтоинспекции 6 августа.

Как выяснили полицейские, парень после употребления алкоголя сел за руль мотоцикла Regulmoto Sport-003 без номеров и без какой-либо защитной экипировки. Во время ночных покатушек школьник наехал на лошадь, которая стояла на проезжей части. Подростка с травмами увезли в больницу. О состоянии сбитого животного не сообщается.

Сотрудники ГИБДД провели освидетельствование попавшего в аварию школьника на месте происшествия. Прибор показал, что мотоциклист пьян. Также выяснилось, что байк парень купил сам этой весной на деньги, которые ему дала мать. Женщина знала о покупке и не запрещала сыну кататься.

В отношении матери подростка составлены протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и за передачу управления транспортным средством тому, у кого нет прав. За последнее ей грозит штраф в 30 тысяч рублей. Кроме того, в действиях женщины усматривают признаки уголовного преступления: вовлечение подростка в опасное для его жизни занятие. Сейчас проводится проверка. Мотоцикл изъяли и отправили на спецстоянку.

В Госавтоинспекции еще раз напомнили, что родители несут ответственность, позволяя несовершеннолетним детям садиться за руль. Ценой таких поездок часто становятся тяжелые травмы и гибель подростков на дорогах.