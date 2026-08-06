В Зеленогорске наказали высадившего пассажира не на той остановке перевозчика

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В Красноярском крае разбирались в ситуации, когда пассажира автобуса высадили не в там, где было указано в билете. Проще говоря, водитель объявил конечной удобную для него остановку, не доехав до конца маршрута. 6 августа в Роспотребнадзоре рассказали, как быть в таких случаях.

Житель Зеленогорска купил билет на рейсовый автобус из Красноярска до своего города. Но водитель неожиданно остановился, объявив, что дальше не поедет. Пассажир попытался возразить и показал билет, в котором была указана конкретная остановка, однако шофер слушать не стал и просто высадил мужчину.

Он обратился за помощью в Роспотребнадзор. Специалисты ведомства изучили жалобу и вынесли предостережение заозерновскому филиалу АО «Краевое АТП». Ведь по закону перевозчик обязан доставить человека точно в пункт назначения, менять маршрут в одностороннем порядке запрещено.

В ответ на это компания сообщила, что провела внеплановый инструктаж с водителями: им еще раз напомнили о правилах движения и требованиях законодательства. Кроме того, пострадавшему пассажиру предложили прийти в филиал и получить компенсацию за проезд на автобусе, на котором он так и не добрался до своей остановки.

Если договориться с перевозчиком не получится, у пассажира есть право обратиться в суд, и специалисты управления Роспотребнадзора бесплатно в этом помогут.