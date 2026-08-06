В Красноярском крае спасли двоих человек, доставив их по воде к врачам

Фото: КГКУ «Спасатель»

За минувшие сутки в Красноярском крае спасатели дважды выезжали на помощь людям, до которых нельзя было добраться по суше.

5 августа сотрудники Дивногорского поисково-спасательного отряда отправились в поселок Бахта за 46-летней женщиной: она жаловалась на сильные боли. Так как населенный пункт находится далеко, и в него нет нормальных автодорог, медиков на место вызвать не получилось. Спасатели забрали пациентку на катере, довезли до своей базы, а затем передали бригаде скорой помощи.

Вскоре поступил еще один вызов: на базе отдыха «Маяк» в районе залива Шумиха 45-летний мужчина сломал ногу. Там тоже не было подъезда для машин, поэтому действовать пришлось тем же способом. Спасатели снова вышли на воду, забрали пострадавшего, доставили его на плавсредстве в расположение отряда и вызвали бригаду скорой помощи для госпитализации пациента.