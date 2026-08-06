В Лесосибирске подрядчик сэкономил на ремонте поликлиники и вернул 760 тысяч

Фото: прокуратура Красноярского края

В Лесосибирске продолжается капитальный ремонт поликлиники в рамках нацпроекта. На эти цели выделен 131 миллион рублей. Однако прокурорская проверка показала, что подрядчик решил сэкономить на материалах и технологиях. 6 августа в надзорном ведомстве поделились подробностями.

Так, вместо положенной по проекту штукатурки строители обшили стены гипсокартоном, который крепили на обычную монтажную пену. При этом поверхности оказались с отклонением от вертикали. Кровельный профиль монтировали на саморезы, но не все: часть крепежа просто пропустили. Окна тоже устанавливали с нарушением технологии. Кроме того, старую штукатурку, за удаление которой заказчик уже заплатил, убрали не полностью: часть покрытия так и осталась на месте.

Все эти работы проводились без промежуточных проверок и должного освидетельствования скрытых этапов. После вмешательства прокурора главный врач получил представление, и заказчик заключил договор на авторский надзор с проектировщиками. Теперь специалисты будут контролировать каждый этап ремонта, как и прокуратура. А с подрядной организации взыскали излишне перечисленные деньги – 760 тысяч рублей.