В Туве на озере Чагытай утонул нетрезвый купальщик

Фото: МЧС по Туве

В Тандинском районе Тувы произошла трагедия на воде. 5 августа в дежурную службу МЧС поступил звонок о том, что в озере Чагытай найдено тело мужчины.

Напомним, этот водоем расположен в центральной части республики, примерно в ста километрах к югу от Кызыла. Озеро находится на высоте около тысячи метров над уровнем моря и считается самым глубоким пресноводным в Тувинской котловине. Местные жители любят его за чистую воду и живописные берега. Летом там много отдыхающих.

В МЧС по республике рассказали, что погибшим оказался 49-летний мужчина. Как полагают спасатели, он утонул во время купания, будучи в состоянии сильного опьянения. На месте происшествия работали инспекторы ГИМС и сотрудники местного отдела полиции, которые сейчас выясняют все детали случившегося.

В МЧС напомнили, что купание в нетрезвом виде остается одной из частых причин гибели людей на воде. Спасатели призвали всех отдыхающих не рисковать жизнью, не заходить в воду нетрезвыми и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха.