Фото: стоп-кадр видео Генпрокуратуры России

5 августа в Генпрокуратуре России подвели итоги разбирательства по факту загрязнения двух рек в Красноярском крае.

Выяснилось, что нарушения допустила золотодобывающая компания, которая незаконно сбрасывала отработанную воду в водоемы. Как выяснили в надзорном ведомстве, в реках Блялик и Копь концентрация опасных примесей в несколько раз превышала установленные нормы.

Природоохранные прокуроры потребовали устранить последствия и возместить ущерб. В итоге с виновной организации взыскали почти 30 миллионов рублей, а руководство привлекли к административной ответственности. Кроме того, по предписанию надзорного органа золотодобытчики провели укрепление берегов и другие работы, чтобы предотвратить повторные сбросы и дальнейшее отравление воды.