Жителей Красноярского края предупредили о ливнях и штормовом ветре

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты КГКУ «Спасатель» обратились к жителям Красноярского края с предупреждением о резком ухудшении погоды 6 августа.

В центральных и южных округах края ожидаются дожди, переходящие в ливни, а также грозы с градом и шквалистый ветер. По прогнозам синоптиков, его порывы могут достигать 15–20 метров в секунду, а местами и 25 метров.

6–7 августа непогода доберется до юга Таймырского Долгано-Ненецкого района, Туруханского и Эвенкийского районов. Там тоже вероятны сильные ливни, грозы, крупный град и опасные усиления ветра.

Спасатели напомнили, что в грозу нельзя стоять у стен домов, около рекламных щитов, незакрепленных конструкций и под деревьями. Если вы находитесь на улице, лучше всего зайти в магазин или подъезд.

По прогнозу Среднесибирского УГМС, 7 августа погода начнет улучшаться. Ночью возможен небольшой дождь, днем – кратковременный с грозой. Ветер сменится на западный: ночью его скорость составит от пяти до десяти метров в секунду, днем – от семи до двенадцати.