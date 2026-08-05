В Туве завели уголовное дело после исчезновения участницы спартакиады

Фото: СК по Туве

5 августа стало известно, что в Туве завели уголовное дело после бесследного исчезновения 55-летней жительницы Кызыла Семиспей Риты Вячеславовны, родившейся 20 октября 1970 года. Ее не могут найти более двух месяцев.

По версии следствия, в последний раз женщину видели 13 июня 2026 года в местечке «Кызык» Каа-Хемского района, где она участвовала в местной спартакиаде. Примерно в час ночи она ушла в неизвестном направлении. До дома женщина не добралась, и больше ее никто не видел. Сотового телефона при себе у нее не было.

На момент исчезновения пропавшая была одета в футболку молочного цвета, белую бейсболку, коричневые брюки и белые кроссовки. Ее рост 158 сантиметров, она среднего телосложения, черные волосы коротко подстрижены. Особая примета – отсутствие части указательного пальца на правой руке.

В правоохранительных органах рассказали, что ранее женщина в розыск не объявлялась. Ко всем жителям республики обратились с просьбой помочь ее найти. Любую связанную с исчезновением женщины информацию (даже ту, что на первый взгляд кажется незначительной) просят сообщать в Каа-Хемский межрайонный следственный отдел по телефонам 8-996-609-62-05 и 8-923-261-66-61.