В Красноярске прокуратура добилась выплат для дочери погибшего бойца СВО

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В Красноярске прокуратура восстановила справедливость в отношении полуторагодовалой девочки, чей отец погиб в зоне специальной военной операции. Об этом рассказали в ведомстве 5 августа.

Мужчина заключил контракт с Минобороны в ноябре прошлого года, ушел на передовую и получил смертельное ранение. Его дочь, родившаяся в краевом центре, с самого рождения проживала здесь же, была прикреплена к местной детской поликлинике и находилась под опекой. Однако оформить положенные детям погибших военнослужащих выплаты семья не могла из-за бюрократического препятствия.

Согласно региональному законодательству, для получения ежемесячного пособия требовалась постоянная регистрация на территории Красноярского края. У девочки же имелась лишь временная прописка по месту пребывания, что стало формальным барьером для назначения средств. Прокурор изучил ситуацию и не оставил родственников ребенка один на один с этой проблемой.

Надзорное ведомство инициировало судебное разбирательство с требованием установить факт постоянного проживания несовершеннолетней в регионе. Судья принял во внимание все представленные доказательства: в том числе, медицинские документы о наблюдении в местной поликлинике, сведения о месте жительства с опекуном. В итоге суд подтвердил, что девочка постоянно проживает на территории Красноярского края с марта 2024 года.

Теперь она сможет получать ежемесячную выплату в размере 15 тысяч рублей, предусмотренную краевым законом для детей погибших участников СВО. Прокуратура взяла на контроль исполнение судебного решения.