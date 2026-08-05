Специалисты Роспотребнадзора дали красноярцам советы по выбору абрикосов

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5 августа специалисты Роспотребнадзора по Красноярскому краю рассказали жителям, как отличить качественные абрикосы от незрелых и испорченных.

При выборе фруктов эксперты советуют в первую очередь обращать внимание на внешний вид, окраску и запах плодов.

Существует несколько четких признаков, указывающих на хорошее качество абрикосов. Прежде всего, их окрас должен быть равномерным: допускаются лишь легкие желтоватые или розоватые бочки, но при этом на кожице не должно быть темных пятен и посторонних точек. Качественный плод обязательно издает сладковатый аромат. Поверхность должна быть сухой, без капель влаги и липкого налета.

При легком нажатии пальцем упругая кожица не должна продавливаться или деформироваться. Это свидетельствует о свежести и правильной консистенции мякоти. Также важно оценить целостность: на плодах не допускаются трещины, вмятины и другие механические повреждения. При этом текстура может быть как гладкой, так и бархатистой – это зависит исключительно от сорта и не влияет на спелость.

Специалисты ведомства также напоминают о правилах употребления этого летнего лакомства. Не рекомендуется есть абрикосы на голодный желудок или сразу после тяжелого плотного обеда. Кроме того, перед тем как подать фрукты к столу, их необходимо тщательно промыть под струей проточной воды, причем делать это следует перед едой, а не заранее.