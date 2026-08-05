Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

5 августа стало известно, как сотрудники Госавтоинспекции задерживали в поселке Шушенское нарушителя-бесправника, который тайно взял автомобиль у родственника и перевозил на нем сразу шестерых пассажиров.

Компания каталась по улицам ночью. Экипаж ДПС обратил внимание на Chevrolet и потребовал остановиться. Однако парень за рулем проигнорировал это и попытался уйти от преследования.

В попытке скрыться нарушитель допустил целый ряд грубых нарушений правил дорожного движения. Например, он проехал перекресток на красный сигнал светофора, выехал на встречную полосу, а также двигался по тротуарам. Завершился его маневр во дворе жилого дома, где горе-водитель бросил машину и попытался скрыться. Вместе с ним из салона выбрались и начали убегать шесть человек. Догонять их не стали. Оставленный автомобиль эвакуировали на специализированную стоянку.

Уже на следующий день молодого человека привел в отдел Госавтоинспекции его собственный дедушка. На допросе 19-летний нарушитель пояснил, что не стал останавливаться по требованию инспекторов, поскольку у него никогда не было водительского удостоверения. А автомобиль он взял тайком из дедушкиного гаража, чтобы покататься с друзьями.

В отношении юного лихача составлено восемь административных материалов. Ему вменяется управление транспортом без прав, отказ от остановки по требованию полиции, нарушения правил перевозки людей, непристегнутые ремни безопасности, проезд на запрещающий сигнал светофора, движение по пешеходным дорожкам, а также игнорирование требований дорожных знаков и разметки. Теперь нарушителю предстоит ответить за каждое из совершенных правонарушений. Штрафы «потянут», минимум, на несколько тысяч рублей. Наказание назначит суд.