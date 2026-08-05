Двое подростков пострадали в ДТП с электросамокатом в Красноярске

Фото: Госавтоинспекция

В Кировском районе Красноярска сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах аварии, в которой 5 августа пострадали несовершеннолетние самокатчики.

По предварительным данным, 12-летний школьник управлял электросамокатом марки Kugoo. Его пассажиром был 14-летний подросток. Они двигались по дворовой территории дома на Красрабе.

В это время 44-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota RAV4 выезжала из этого же двора. Она не успела отреагировать на появление парней, пересекающих на двухколеснике выездную зону. Они попали под колеса внедорожника.

От удара управлявший самокатом водитель СИМ получил травмы и был госпитализирован в больницу. Второму юному участнику происшествия, к счастью, медицинская помощь не потребовалась.

Полицейские уже начали проверку по факту случившегося. В Госавтоинспекции напомнили, что при пересечении как пешеходных переходов, так и выездов из дворов самокатчикам и велосипедистам необходимо обязательно спешиваться. Кроме того, категорически запрещается перевозить пассажиров на подобных средствах индивидуальной мобильности.