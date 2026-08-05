В Красноярске проверяют готовность жилого фонда к отопительному сезону

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В общей сложности к отопительному периоду необходимо подготовить более 5,5 тысяч многоквартирных домов, 250 объектов образования. На сегодня промыты и опрессованы системы отопления у более 60% жилого фонда.

С понедельника специальная комиссия начала оценивать, как управляющие организации подготовили дома к зиме. По итогам будет приниматься решение о выдаче паспортов готовности.

- В этом году у нас увеличился объём работ по подготовке к зиме с учётом новых территорий, ставших частью Красноярска. Важный для меня вопрос – отработка более 350 обращений и жалоб по поводу холода в квартирах, которые поступили в период сильных морозов прошлой зимой. Проблемы с отоплением специалисты зафиксировали в 137 домах. Основных проблем было две – межпанельные швы и неправильная регулировка тепловых узлов в домах. Перед службами стоит задача – в период подготовки к зиме по всем заявленным адресам в обязательном порядке разобраться и устранить причины, – отметил Сергей Верещагин.

Глава Красноярска посетил два дома из перечня обращений, встретился с жителями. Так, в многоэтажке на улице Кутузова, 50 управляющая компания утепляет межпанельные швы.

- У нас в детской комнате на полу в стыках был лёд, температура 17-18 градусов, было очень холодно. Такая ситуация была во всём нашем подъезде. Специалисты пришли, сделали замеры. На сегодняшний день идёт работа, - поделилась Марина Бобронникова, жительница дома.

Ещё по одному адресу заменили изношенный участок теплосети, который позволит обеспечить надёжное теплоснабжение части микрорайона.

В целом, в этом сезоне теплоэнергетики обновляют 55 километров тепломагистралей. В плане работ – 80 участков, на 40 из них мероприятия выполнены. Сергей Верещагин осмотрел один из крупных объектов – на ул. Алёши Тимошенкова. Там сейчас обновляют 2,3 километра трубопровода.

- Наши специалисты проводят гидравлические испытания, обследуют сложные участки роботами и на основании результатов диагностики определяют, какие коммуникации необходимо ремонтировать в первую очередь. Идём в графике, основной объём работ будет завершён в конце августа и сентябре. При этом мы видим, что с 2020 года последовательное обновление системы теплоснабжения города дает свой результат: количество повреждений в отопительный период снизилось на 20%, сократилось и время их устранения, — рассказал Олег Бубновский, генеральный директор «Енисейская ТГК (подразделение СГК в регионе Енисейская Сибирь)».

Также на выездном совещании обсудили тему восстановления благоустройства после ремонта сетей. В этом году энергетики привели в порядок 102 участка. Работа в этом направлении находится на отдельном контроле служб.