Глава Красноярска раскритиковал качество асфальта на Центральной набережной. Фото: канал Сергея Верещагина

Глава Красноярска Сергей Верещагин раскритиковал качество благоустройства Центральной набережной. И высказался довольно критично в адрес подрядчика: свежеуложенный асфальт возле Коммунального моста придется переделать, сообщает «7 канал».

Выход градоначальника на место состоялся в конце июля. Увидел, как это выглядит сверху, затем спустился вниз. По итогу принято решение: заказчик должен проконтролировать переделку асфальтового покрытия. Также нужно подготовить площадку под укладку брусчатки. И в планах замена асфальта в районе улицы Сурикова, в том числе возле около лестничного спуска, на парковке автобусов.

В порядок приведут и подпорные стенки ближе к причалам. Это планы на текущий год. В целом благоустройство Центральной набережной рассчитано на два сезона.