Жителя Хакасии осудили за смертельный удар товарищу в тайге Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Жителя Хакасии осудили за смертельный удар, который он нанес своему товарищу в тайге. Подробности рассказали в пресс-службе судов республики.

Эта история с трагичным концом произошла в Таштыпском районе в августе 2020 года. Мужчины находились в лесном массиве, выпивали. Причем довольно много. Поссорились. И подсудимый нанес своему противнику удар кулаком в голову, причинив потерпевшему черепно-мозговую травму, от которой тот скончался на месте происшествия.

Обвиняемый затребовал суд присяжных. Однако те единогласно признали его виновным и не заслуживающим снисхождения. На основании этого судья вынес решение: 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Кроме того он должен будет выплатить компенсацию пятерым родственникам погибшего - 4,1 миллиона рублей, расходы на погребение — 308 тысяч, процессуальные издержки в доход федерального бюджета — 300 тысяч рублей.