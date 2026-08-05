В пекарне Балахты 16 человек работали без оформления в антисанитарных условиях

Фото: прокуратура Красноярского края

5 августа в прокуратуре Красноярского края рассказали о вскрытых нарушениях в работе одной из пекарен региона: от нарушений прав работников до антисанитарии.

В поселке Балахта проверили местную пекарню после обращения бывшего сотрудника. Ревизия вскрыла системные нарушения: на предприятии больше года трудились 16 человек (пекари, водители и уборщицы) без официального оформления. У них не было трудовых книжек, за них не платили страховые взносы и не отчисляли налоги. Люди просто приходили, выполняли работу и расходились.

Однако проверка обнаружила и другие проблемы. В пекарне царила антисанитария: у персонала отсутствовали медицинские книжки, на стенах помещения виднелись жирные разводы и грязь в швах, а дезинфицирующие средства в заводской упаковке не нашли.

Эти факты стали основанием для административного разбирательства по факту нарушения технических регламентов. Теперь предприятию грозит штраф.

Также прокурор внес директору представление об устранении нарушений прав работников и завел административное дело об уклонении от оформления трудовых договоров. Работодатель отреагировал на требования надзорного ведомства: со всеми сотрудниками заключили письменные соглашения, а за весь прошедший год перечислили все необходимые взносы в полном объеме.