В Красноярске завели уголовное дело после того, как самокатчик сбил пенсионера

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярске наезд водителя электросамоката на пожилого мужчину обернулся уголовным делом. Об этом сообщили 5 августа в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии.

Инцидент произошел на пересечении улиц Копылова и Пушкина. Управлявший двухколесником молодой человек сбил пенсионера и поспешил скрыться. Первую помощь пострадавшему оказали очевидцы происшествия. Неизвестно, насколько серьезные травмы получил пешеход. Жители города выложили в сеть информацию о резонансном случае.

В правоохранительных органах узнали о происшествии во время мониторинга интернета. Было заведено уголовное дело о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.

Сбившего пешехода самокатчика ищут. Пока информации о нем нет. Следователи опрашивают возможных свидетелей и изучают записи уличных камер видеонаблюдения.