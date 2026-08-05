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НовостиПроисшествия5 августа 2026 8:56

В Красноярске завели уголовное дело после того, как самокатчик сбил пенсионера

Самокатчик сбил пожилого пешехода в Красноярске и скрылся
Татьяна ЗЫКОВА

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярске наезд водителя электросамоката на пожилого мужчину обернулся уголовным делом. Об этом сообщили 5 августа в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии.

Инцидент произошел на пересечении улиц Копылова и Пушкина. Управлявший двухколесником молодой человек сбил пенсионера и поспешил скрыться. Первую помощь пострадавшему оказали очевидцы происшествия. Неизвестно, насколько серьезные травмы получил пешеход. Жители города выложили в сеть информацию о резонансном случае.

В правоохранительных органах узнали о происшествии во время мониторинга интернета. Было заведено уголовное дело о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.

Сбившего пешехода самокатчика ищут. Пока информации о нем нет. Следователи опрашивают возможных свидетелей и изучают записи уличных камер видеонаблюдения.