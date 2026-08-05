В Красноярске иномарка сбила семилетнего мальчика во дворе многоэтажки

Фото: Госавтоинспекция

В Красноярске сотрудники ДПС выясняют обстоятельства аварии, которая произошла в Октябрьском районе города 5 августа. Там под колеса автомобиля попал ребенок.

5 августа в Госавтоинспекции рассказали, что все произошло на улице Елены Стасовой. 63-летняя женщина за рулем Honda ехала по внутридворовой территории, когда из-за припаркованных машин на проезжую часть внезапно выбежал семилетний мальчик. Женщина не успела вовремя среагировать и сбила его.

Виновница аварии остановилась и оказала помощь пострадавшему: его оперативно доставили в ближайшее медучреждение. К счастью, травмы оказались незначительными. По заключению врачей, жизни школьника ничего не угрожает.

В отношении женщины-водителя начато административное расследование о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение легкого вреда здоровью человека. Ей грозит штраф от 3 750 до 7 500 рублей или лишение водительских прав от одного года до полутора лет.

В Госавтоинспекции обратили внимание автомобилистов и родителей на то, что деревья и припаркованные машины существенно ограничивают обзор для водителей, поэтому во дворах следует двигаться на минимальной скорости. Взрослым рекомендуют регулярно напоминать детям, что выходить на дорогу из-за препятствий крайне опасно.