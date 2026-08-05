Прокуратура доказала конфликт интересов экс-главы города Красноярского края

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В Рыбинском округе антикоррупционная проверка выявила необычные связи между бывшим руководителем города Заозерный и директором строительной фирмы. Это вылилось в изменение формулировки увольнения мэра. Подробностями поделились 5 августа в прокуратуре Красноярского края.

Выяснилось, что с 2022 по 2025 год отношения руководящей городом чиновницы и предпринимателем-подрядчиком не ограничивались муниципальными контрактами: они поддерживали дружеские и имущественные контакты. Например, женщина переводила бизнесмену займы, а он, в свою очередь, направлял средства на счет ее сына.

При этом экс-глава подписывала акты приемки работ и одобряла перечисление бюджетных денег компании друга, имея прямую личную заинтересованность в успешном ведении дел этой организацией. Такой конфликт интересов требовал обязательного урегулирования, однако никаких мер предпринято не было.

Надзорное ведомство потребовало уволить главу города по статье об утрате доверия. Однако депутаты местного совета не стали рассматривать этот вопрос. Глава города добровольно подала заявление об уходе по собственному желанию, которое было единогласно удовлетворено.

Прокурор не согласился с этим и обратился в суд. В ходе разбирательства он доказал, что основанием для расторжения трудового договора должна быть именно утрата доверия, а не инициатива работника. Суд поддержал позицию прокуратуры и изменил формулировку увольнения. Решение пока не вступило в законную силу.