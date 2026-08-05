В Красноярске на Калинина автобус сбил 10-летнего велосипедиста

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

5 августа в Красноярске автобус 10-летнего велосипедиста на пешеходном переходе.

Предварительно, 53-летний водитель автобуса Kia Granbird двигался по Калинина. Мужчина проехал перекресток на желтый сигнал светофора. В тот же момент десятилетний мальчик пересекал регулируемый пешеходный переход. Он не спешился с велосипеда, как того требуют правила.

Мужчина за рулем не успел затормозить и сбил ребенка. Мальчик получил травмы. Очевидцы аварию вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики госпитализировали школьника. Сейчас за его здоровье борются врачи в стационаре.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку: опрашивают свидетелей и изучают записи камер, чтобы восстановить полную картину произошедшего. После этого будет принято процессуальное решение.