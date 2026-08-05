Под Красноярском готовится к открытию отреставрированный старинный храм Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Под Красноярском готовится к открытию отреставрированный старинный храм – известная многим церковь Параскевы Пятницы. На сегодняшний день это самый возрастной деревянный храм в Красноярском крае, признанный памятником культурного наследия регионального значения. И один из шедевров деревянного зодчества Сибири. Построен в 1855 – 1857 годах.

Как сообщают Gornovosti.ru, сейчас специалисты завершают последние работы – закончили восстановление колокольни, убирают строительный мусор, размещают внутри храма иконы.

Прежде много лет реставрацией храма на добровольных началах за счет собственных средств занимались волонтеры. А после того, как здание внести в реестр охраняемых исторических объектов, деньги на восстановление были выделены из бюджета.

Настоятель храмов великомученицы Параскевы Пятницы и святых апостолов Петра и Павла в селе Барабаново иерей Алексей Язев пообещал, что о дате и времени открытия будет сообщено дополнительно.