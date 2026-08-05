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НовостиОбщество5 августа 2026 4:51

В Красноярском крае ужесточили контроль над выбросами в периоды НМУ

Контроль над выбросами станет строже, а сроки отчетности – жестче
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярском крае ужесточили контроль над выбросами в периоды НМУ

В Красноярском крае ужесточили контроль над выбросами в периоды НМУ

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярском крае ужесточили контроль над выбросами предприятий в период неблагоприятных метеорологических условий. Нынешний документ актуализирован согласно новым федеральным требованиям (они вступили в силу с 1 марта текущего года).

По словам Юлии Гуменюк, первого зама министра экологии края, по новым правилам усиливается контроль со стороны министерства и сокращается время реагирования на нарушения. Благодаря этому выбросы в период безветрия должны снижаться, а качество воздуха в городах – улучшаться.

Порядок такой: получив прогноз о неблагоприятных условиях от Среднесибирского УГМС, минэкологии оперативно будут информировать производства через систему «Платформа НМУ». И компании должны немедленно приступить к снижению выбросов. А после отчитаться в этом в конкретно указанный срок.