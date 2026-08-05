В Норильске по требованию прокуратуры снесли старый аварийный дом.Фото: прокуратура

В Норильске по требованию прокуратуры снесли старый аварийный дом. Находился он на улице Лауреатов. Девятиэтажное здание признали аварийным еще в январе 2021 года, угроза разрушения была реальная: более 38% наружных панелей стен имели нарушение целостности.

Жильцов расселили в конце 2023 года, коммуникации отключили. Однако на этом все: дом продолжил стоять. И туда стали ходить подростки, дети – для них это место приключений и острых ощущений с лабиринтом пустых квартир. Но стены ведь могли рухнуть в любой момент и погребли бы подростков под завалами.

Пока не случилось беды, прокуратура запросила информацию у администрации города. Там сослались на отсутствие средств. Тогда был направлен иск в суд, который и был удовлетворен. В настоящее время старого дома больше нет.