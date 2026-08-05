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НовостиПроисшествия5 августа 2026 4:10

В Минусинске спасатели сняли с пальцев женщины сразу четыре кольца

От жары пальцы горожанки опухли и пришлось снимать украшения
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Минусинске спасатели сняли с пальцев женщины сразу четыре кольца. Фото: КГКУ "Спасатель"

В Минусинске спасатели сняли с пальцев женщины сразу четыре кольца. Фото: КГКУ "Спасатель"

В Минусинске спасатели сняли с пальцев местной жительницы сразу четыре кольца. Представьте: жара, невыносимая духота, а 59-летняя женщина почему-то не подумала, что в таких обстоятельствах лучше вообще отказаться от тесных украшений.

В итоге от колец у нее пальцы распухли, снять сама она не смогла – хоть плачь! Вызвала спасателей Минусинского поисково-спасательного подразделения.

- Спасатели бережно освободили пальцы от сдавливающих украшений. Благодаря профессионализму спасателей, медицинская помощь женщине не потребовалась — пальцы остались невредимы, - рассказали специалисты.