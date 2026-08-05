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НовостиОбщество5 августа 2026 3:20

Красноярцам рассказали о новых видах мошенничества к новому учебному году

ИТТ-мошеники активизируется накануне 1 сентября
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
ИТТ-мошеники активизируется накануне 1 сентября

ИТТ-мошеники активизируется накануне 1 сентября

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Красноярцам рассказали о новых видах мошенничества к новому учебному году. Так под прицелом оказываются и родители, и дети.

Например, родители первоклашек получают сообщение от якобы классного руководителя, представителя школы или родительского комитета. Родителей просят пройти регистрацию, подтвердить номер телефона, авторизоваться через мессенджеры или «Госуслуги».

Другой способ обмана – поддельные сайты магазинов школьных товаров с пометками о «ликвидации склада», «школьная ярмарка», «скидках на форму, рюкзаки, канцтовары и электронику для учебы».

В школьных чатах могут появляться разные ссылки на якобы список класса, расписание, список учебников, анкету для родителей и так далее.

Сотрудники прокуратуры, которые держат на контроле преступления в ИТ-сфере, предупреждают: нельзя проходить по ссылкам, устанавливать приложения по требованию неизвестных или сообщать код подтверждения.