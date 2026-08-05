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НовостиОбщество5 августа 2026 2:39

Жительница города Шарыпово выиграла два суда против маркетплейса

Покупательница интернет-магазина высудила более 14 тысяч рублей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Жительница города Шарыпово выиграла два суда против маркетплейса

Жительница города Шарыпово выиграла два суда против маркетплейса

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Жительница города Шарыпово выиграла два суда против маркетплейса. У продавцов она в общей сложности отсудила более 14 тысяч рублей. Сумма, может, небольшая, но важно дело принципа – женщина решительно отстаивала свои права.

Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, сначала женщина приобрела у индивидуального предпринимателя наушники. Однако прошло несколько дней, гаджет сломался. Во втором случае другой продавец ввел ее в заблуждение. В описании к товару был указан слот для СИМ-карты в камере уличного видеонаблюдения. На самом деле слота не было.

Что удивляет, ни тот, ни другой продавцы свою вину не признали. Договориться с ними не получилось, так что женщина пошла в суд. И выиграла. Она получит не только стоимость товаров, но и штрафы, моральный вред, почтовые расходы.