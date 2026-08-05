На «Красноярских Столбах» получила травму 10-летняя девочка Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

На территории национального парка «Красноярские Столбы» получила травму 10-летняя девочка. Это случилось накануне. 4 августа, в вечернее время. Как сообщили в КГКУ «Спасатель», ребенок упал и повредил ногу. А мама обратилась за помощью к спасателям, дежурившим на выдвижном посту в районе центрального входа.

Специалисты оказали девочке первую помощь и затем доставили до улицы Свердловской.

К сожалению, этот инцидент – далеко не единичный, сетуют спасатели. Дети падают, получают ушибы, теряются в лесу на территории национального парка. А потому предупреждение родителям: будьте максимально бдительными. Именно вы несете за них ответственность. Оценивайте риски.