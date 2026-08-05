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НовостиПроисшествия5 августа 2026 1:52

Глава СК затребовал доклад по делу об отлове собак в Хакасии в Саяногорске

Жители Саяногорска пожаловались Александру Бастрыкину в соцсетях
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Глава СК затребовал доклад по делу об отлове собак в Хакасии в Саяногорске

Глава СК затребовал доклад по делу об отлове собак в Хакасии в Саяногорске

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащей организации отлова безнадзорных собак в хакасском городе Саяногорске. Информация в приемную главы ведомства поступила через аккаунт во ВКонтакте.

Автор сообщения пожаловался, что бродячие собаки продолжают нападать на людей в разных микрорайонах Саяногорска, включая территорию рабочего поселка Майна. Поголовье одичавшей стаи увеличилось до угрожающих размеров, а многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли. Местные СМИ не раз освещали эту проблему.

И.о. руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии Дмитрий Вастьянов должен будет доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела.