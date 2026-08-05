На выезде из Красноярска после столкновении влобовую погиб водитель. Фото: МВД

На выезде из Красноярска после столкновении влобовую погиб водитель. Жуткое ДТП случилось накануне вечером, 4 августа, в Березовском районе, недалеко от села Кускун. Как сообщают в полиции, история аварии выглядит так.

Мужчина 1960 года рождения за рулем Toyota Fielder выехал на полосу встречного движения. И столкнулся с автомобилем «ГАЗель». С результате водитель «ГАЗели» потерял управление, машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с большегрузом Sany с полуприцепом.

К сожалению, для водителя «ГАЗели» эта поездка стала последней. Предполагаемого виновника аварии доставили в больницу. Несколько часов от Красноярска до места аварии на федеральной трассе образовалась длинная пробка.