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НовостиПроисшествия4 августа 2026 12:28

В Ачинске на пешеходном переходе сбили 16-летнего самокатчика

Наезд на самокатчика в Ачинске: подросток госпитализирован, водитель и родители привлечены к ответственности
Вячеслав КУИМОВ
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

В Ачинске на улице Кравченко женщина за рулем Toyota Corolla сбила 16-летнего подростка. Как сообщила Госавтоинспекция Красноярского края, авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе.

Молодой человек пересекал проезжую часть дороги на самокате, не спешившись. Итог: школьник оказался в больнице, водителя и родителей привлекли к ответственности.

В ведомстве добавили, что в Ачинском муниципальном округе только за июль с участием несовершеннолетних произошло 13 ДТП.

Полицейские просят родителей объяснить своим детям, почему важно спешиваться перед переходом дороги.