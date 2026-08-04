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НовостиОбщество4 августа 2026 10:37

В Красноярске начали действовать новые штрафы для самокатчиков

С 1 августа начали действовать новые штрафы для пользователей СИМ
Вячеслав КУИМОВ

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

С 1 августа в Красноярском крае начали действовать новые штрафы для пользователей средств индивидуальной мобильности (электросамокатов, гироскутеров и другой техники). В администрации регионального центра сообщили, что изменения в законе коснулись не только владельцев СИМ, но и кикшеринговых компаний.

Теперь за использование СИМ в местах, где это запрещено, придется заплатить от двух до четырех тысяч рублей. За превышение скорости на электросмакоте или другой технике — штраф от одной до трех тысяч.

Кикшеринговые компании могут оштрафовать на 20 тысяч рублей за размещение самокатов вне специальной парковки.

Ознакомиться со всеми новшествами можно в статье 5.1 закона края «Об административных правонарушениях».

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