Фото: Роспотребнадзор

Красноярских бизнесменов предупредили о массовой рассылке фейковых сообщений. Про новую схему мошенников рассказали специалисты краевого Роспотребнадзора.

На электронную почту юридических лиц и индивидуальных предпринимателей идет массовая рассылка уведомлений о проведении внеплановой проверки с указанием QR-кода и необходимостью оплаты почтовых услуг. Однако на самом деле эти сообщения — очередная уловка аферистов. Бизнесменов просят не сканировать QR-коды и не переходить по сомнительным ссылкам.

В ведомстве напоминают: информация о профилактических мероприятиях направляется предпринимателям исключительно в личные кабинеты на сайте Госуслуг и дублируется на электронную почту. Оплачивать такие процедуры не нужно — они проводятся бесплатно.

Ранее мы писали, что в Красноярске авиакомпанию «АЗУР эйр» оштрафовали за задержку рейсов в Пхукет (Таиланд) и Камрань (Вьетнам).