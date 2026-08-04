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НовостиПроисшествия4 августа 2026 9:05

Стиральная машина стала причиной пожара в бане под Красноярском

Сообщение о загорании брусовой бани поступило в ПСЧ-111 краевой пожарной охраны Емельяновского округа днем 4 августа
Вячеслав КУИМОВ
Фото: КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края»

Фото: КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края»

Днем 4 августа в поселке Памяти 13 борцов вспыхнула деревянная баня. Как сообщили в КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края», на месте работали специалисты из Емельяновского округа.

Они ликвидировали возгорание на площади 16 квадратных метров. К счастью, погибших и травмированных нет. Предварительная причина пожара — короткое замыкание в стиральной машине.

Региональные пожарные напоминают: соблюдайте требования безопасности при монтаже электропроводки, осветительных и электрических приборов.

Тем временем резонансное жестокое убийство молодой блогерши и внучки высокопоставленного чиновника в Кемерове, как пишет сайт VSE42.Ru, завершилось приговором.