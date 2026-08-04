В Красноярском крае 5 августа ожидаются ливни и сильный ветер

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Днем 5 августа в центральных и южных округах Красноярского края местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, а также шквалистые усиления ветра до 25 метров в секунду и более. Об этом предупредили специалисты Среднесибирского УГМС.

Жителей просят исключить работы на высоких зданиях и обходить рекламные щиты. Телефон экстренных служб — 112.

По данным сервиса Gismeteo, завтра в Красноярске температура воздуха составит до +29 градусов, пасмурно и без осадков. Утром ожидается туман. Ветер умеренный — до семи метров в секунду.