В Красноярске авиакомпанию оштрафовали за задержку рейсов в Таиланд и Вьетнам

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярске авиакомпанию «АЗУР эйр» оштрафовали за задержку рейсов в Пхукет (Таиланд) и Камрань (Вьетнам). Проверка Западно-Сибирской транспортной прокуратуры показала, что в марте 2026 года в международном аэропорту Внуково им. А.Н. Туполева туристам пришлось ждать вылета более 12 часов, однако в гостинице их не разместили.

В итоге перевозчику назначили штраф в 30 тысяч рублей. В надзорном ведомстве добавили, авиакомпания уже «приняла организационные меры», чтобы впредь не допускать нарушений прав пассажиров.

Ранее мы писали, что красноярской сети АЗС «Регион-24» выдали предупреждение из-за цен на бензин.