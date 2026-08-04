Красноярской сети АЗС выдали предупреждение из-за цен на бензин

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Красноярской сети АЗС «Регион-24» выдали предупреждение из-за цен на бензин. Как сообщили краевые антимонопольщики, они оказались выше как уровня цен вертикально интегрированных нефтяных компаний, так и текущего уровня инфляции.

Еще 29 июня Красноярское УФАС направило письма крупнейшим участникам топливного рынка с требованием соблюдать принципы ответственного ценообразования. В ведомстве считают, что сеть «Регион 24» продолжала заметно поднимать цены на бензин, не предоставив достаточных экономических обоснований для этого.

Компании выдали предупреждение: теперь сети необходимо привести розничные цены на топливо к экономически обоснованному уровню. В случае неисполнения требований сотрудники УФАС России заведут уголовное дело о нарушении антимонопольного законодательства.