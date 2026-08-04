Вице-премьер Марат Хуснуллин оценил ход строительства метротрама в Красноярске

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Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин оценил ход строительства метротрама в Красноярске: вице-премьер посетил станцию на Высотной, провел совещание с заказчиком и генеральным подрядчиком — компанией «Моспроект-3». В краевом правительстве напомнили, что проект масштабный: общая протяженность подземки — более 23 километров (на сегодняшний день выполнено 10,4 километра).

Сейчас в работе находятся шесть станций. На реализацию проекта привлечен инфраструктурный бюджетный кредит.

Во время совещания метростроители рассмотрели текущие вопросы и определили, на что обратить внимание для выполнения задач в срок.

Накануне губернатор Михаил Котюков доложил президенту Владимиру Путину о ходе строительства объекта. По словам главы региона, метро готово на 33%.

«Там есть определенные сложности, но на сегодня, что очень важно, проектная документация разработана полностью», – сказал Котюков.

Напомним, в феврале сроки сдачи первой ветки подземки в краевом центре перенесли на два года — объект планируется запустить в 2028 году.

Также Хуснуллин посетил готовящийся к вводу детский сад в Октябрьском районе на 270 мест.